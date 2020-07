Ideal Travel by Fontana Tourisme Séjours et découvertes sur-mesure en région Auvergne-Rhône- Alpes

IDEAL TRAVEL by FONTANA TOURISME est une agence réceptive située à Lyon.

Avec une expérience de plus de 30 ans dans le secteur du tourisme, nous concevons des séjours à la fois pour groupes et individuels sur le territoire Auvergne-Rhône- Alpes. Expert de la région, nous créons sur mesure votre séjour avec différentes thématiques : culture, patrimoine, gastronomie, plein-air, œnotourisme, art de vivre et savoir-faire traditionnel …

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 3 Juillet 2020

Dénomination :

IDEAL TRAVEL – FONTANA TOURISME



Date de création :

1986



Garantie :

ATRADIUS



Immatriculation :

IM069160018



L’agence réceptive IDEAL TRAVEL by Fontana Tourisme est le spécialiste de la ville de Lyon et de la région Auvergne Rhône-Alpes. Nous organisons votre séjour dans sa globalité pour vous offrir le meilleur de notre destination selon vos attentes ! Ce sont des expériences hors des sentiers battus qui vous attendent, nous souhaitons vous proposer des séjours uniques avec des découvertes à la fois culturelles et culinaires.



Notre région Auvergne Rhône-Alpes regorge de trésors pour satisfaire tout le monde. C’est un territoire très varié d’Est en Ouest des Alpes à la chaîne des Volcans d’Auvergne, et du Nord au Sud, des vignobles du Beaujolais aux portes de la Provence.



IDEAL TRAVEL c'est une expertise depuis plus de 30 ans en collaboration avec nos partenaires locaux et de confiance qui font de nos séjours une réussite.





NOS COMPETENCES



• Le groupe et l’individuel



• Séjour autour du patrimoine et du savoir-faire traditionnel

Lyon : 2e ville culturelle de France– Classé au Patrimoine mondiale de l’UNESCO.

Région riche et à l’architecture variée entre modernité et tradition.



• Séjour autour de la Gastronomie et l’Œnotourisme

Lyon, capitale mondiale de la Gastronomie.

3 régions viticoles reconnues à proximité : La Bourgogne, La Vallée du Rhône et le Beaujolais.



• Séjours Nature

Les montagnes des Alpes

Les volcans d’Auvergne

La Via Rhôna : 815 km de piste cyclable depuis Genève jusqu’aux champs de Lavande



• L’évènementiel

Un service dédié aux séminaires et congrès avec des activités ludiques et originales.



• Le sur-mesure

Carnet de route et assistance

Territoires et pays voisins associés.





En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

City-break

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Archéologie

Architecture

Attractions

Aventure

Concerts

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Observation animale

Œnologie

Petit train

Photographie

Rafting

Randonnée

Raquettes

Ski

Spirituel

Sport

Vélo

Vidéo

Voyage de noces

Yoga



Week-end escapade « Lyon et Beaujolais »



3 jours et 2 nuits à la découverte de Lyon, son patrimoine et sa gastronomie avec une journée d’excursion en Beaujolais pour découvrir cette région viticole et son histoire.



→ En savoir plus





• Séjour Gourmand au cœur de la Vallée de la Gastronomie



6 jours et 5 nuits le long de la Saône et du Rhône à la découverte de nos terroirs et d’adresses gourmandes pour éveiller nos papilles de Beaune jusqu’aux portes de la Provence.



→ En savoir plus

Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Laetitia EVAUX

Service Groupes Réceptif et Evénementiel

laetitia@fontana-tourisme.com

Tel : +33 (0)4 78 05 66 13



Laurence FONTANA

Directrice

laurence@fontana-tourisme.com





Site web : www.fontana-tourisme.com



