Île Maurice : Steven Phillips, nouveau directeur général de LUX* Grand Baie Resort & Residences

Hôtelier chevronné, avec des compétences opérationnelles dans des hôtels d'affaires, des centres de golf et des îles privées, Steven Philips a, au cours des deux dernières décennies, accumulé une expérience enrichissante auprès de marques de luxe internationales à Londres, au Japon, à Malte, au Sri Lanka et à Abu Dhabi.Avant de rejoindre LUX* Grand Baie, il a été directeur général de l’hôtel Joali Maldives et a dirigé l'équipe de la direction du Gili Lankanfushi pendant trois ans.Steven pourra être joint sur steven.phillips@luxgrandbaie.com à partir du 1er mars 2020.