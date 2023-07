Île Maurice : le LUX Belle Mare rouvrira ses portes le 1er octobre 2023

Côté gastronomie, l'établissement comprend cinq restaurants proposant un large éventail de cuisines, notamment indienne, chinoise, méditerranéenne et classique internationale.



Le Beach Rouge propose une cuisine méditerranéenne pour le déjeuner et le dîner, avec une vue sur l'océan. "Lorsque le soleil disparaîtra sous l'horizon, l'espace s’illuminera d'une teinte rouge spectaculaire, avec un programme remarquable de DJ et artistes internationaux qui créeront l'ambiance du chill au groove", ajoute LUX.



Le restaurant signature Amari du chef étoilé Michelin Vineet Bhatia propose, quant à lui, une interprétation moderne du patrimoine indien, dans un décor rose naturel avec des fresques contemporaines.



Le "Duck Laundry" propose des plats chinois modernes et des menus dégustation élaborés par le chef, agrémentés de spécialités maison comme le canard laqué, les dim sum et les plats sichuanais.



Adjacent à la piscine, au cœur de l’hôtel, le restaurant MONDO, ouvert toute la journée, propose une sélection de plats internationaux et un buffet pour enfants dédié. On y trouve plusieurs stands avec cuisine en direct et un pizzaiolo.



Pour un déjeuner rapide ou une collation l'après-midi, les convives peuvent se rendre à Royce Street, où une Rolls-Royce Limousine Hooper vintage de 1933 propose une cuisine exceptionnelle du Sud-Est asiatique.



Les hôtes sont également conviés à découvrir le concept "Keen on Green", une offre présente sur chaque menu avec des plats à base de végétaux et de produits locaux.