Immersion dans la vie balinaise avec Jans Tours

Connue pour ses plages de surf et ses rizières luxuriantes, Bali c’est aussi et avant tout une population attachante au sourire contagieux, et une culture hindoue omniprésente. Afin de vivre pleinement l’expérience de l’île des Dieux, Jans Tours propose, pour vos groupes ou voyageurs individuels, une immersion dans le vrai Bali authentique. Laissez-vous guider, nous vous racontons cette journée comme si vous y étiez !



Conduits par votre chauffeur et votre guide francophone, vous prenez la route en direction du centre de Bali, vers un village blotti au cœur des rizières. A votre arrivée, vous êtes accueillis par les habitants avec des boissons fraichement concoctées grâce aux fruits cultivés sur place. Savourez cet instant et appréciez la sérénité ambiante : ici, seul le chant des coqs vient perturber la tranquillité de la campagne.



Commencez votre visite avec l’école du village, où vous serez chaleureusement reçus par les écoliers et leur professeur. Prenez part à la classe pour un précieux moment d’échanges et de partage.