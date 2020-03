Impact du coronavirus : le CSE de TUI France va demander un rendez-vous à Bercy

L'année 2019-2020 a formidablement bien commencé pour TUI France et là, nous subissons l'impact du coronavirus

alors que nous avons tous les outils pour relancer l'activité.



Nous allons donc, dès demain matin (6 mars 2020, ndlr), demander un rendez-vous auprès du ministère de l'Economie

Nous souhaitons leur demander qu'ils nous accompagnent dans leur communication, afin de rassurer les clients, qu'ils reviennent dans nos agences et éviter que tout s'écroule du jour au lendemain

En effet, la communication du Ministère des Affaires Etrangères est catastrophique, alors qu'il y a plus de risque d'attraper le coronavirus en France qu'en voyageant à l’étranger.



Nous craignons aussi des mesures de mise au chômage partiel et il en va de notre responsabilité sociale d'alerter les pouvoirs publics

Sioeuvre déjà aux cotés du SETO pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences économiques et sociales de l'épidémie de coronavirus ( LIRE ), son Comité social et économique (CSE) ne compte pas regarder la situation se dégrader sans rien faire.", commente Lazare Razkallah, secrétaire du CSE de TUI France,".Le secrétaire de CSE souhaite aborder deux points : d'une part,réalisée autour du coronavirus et des déplacements à l'étranger, notamment par le Quai d'Orsay, et d'autre part,que cette situation pourrait engendrer., ajoute Lazare Razkallah.".