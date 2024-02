Inde : CGH Earth porte le bien-être au niveau d'un art 🔑

Bien entendu, dans ces établissements ayurvédiques, les repas sont végétariens et composés d'aliments cuits.



A en croire le vice-président de CGH Earth, "ce qui fait la différence entre les cures ayurvédiques que nous proposons et celles des autres centres, c'est notamment leur durée" . Car, "c'est seulement en prenant le temps que l'on parvient à une vraie transformation".



"Nos cures sont des cures d'excellence" , insiste encore Mohan Shilendran. Bien sûr, ces cures organisées dans de petites structures, sous l'œil vigilant de médecins et aides-soignants spécialisés, ont un coût - autour de 7 000 €. Ce tarif s'entend pour deux semaines de cure accompagnées des prestations hôtelières de haut niveau assorties d'un service inégalé en Inde.



Par ailleurs, CGH Earth Wellness dispose d'un troisième établissement médical. Egalement accrédité par le NABH, il est spécialisé en naturopathie. Son nom ? Prakruthi Chikitsa.



Il se niche à plus de 800 mètres d'altitude - l'air y est vif et frais - au cœur des vallons du Panchalimedu, toujours au Kerala.



"C'est un centre de bien-être et de soins naturels en totale harmonie avec la nature", assure Mohan Shilendran.



Au Prakruthi Chikitsa, tous les aliments consommés sont crus. Comme dans les deux établissements précédents, on s'y attaque aux causes profondes des maladies ou du mal-être. "Comme dans les deux autres centres , précise encore Mohan Shilendran, nous ne voulons pas seulement y soigner, nous voulons aussi y faire de la prévention".