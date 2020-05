Indonésie : webinaire le 12 mai prochain pour les pros du tourisme

Le Ministère du Tourisme de l'Indonesie organise un premier webinaire dédié à la destination réservé aux tours-opérateurs et agences de voyages le 12 mai 2020 de 10h à 11h15 sur la plateforme gotowebinar.Au programme : les 15 paradis cachés de Bali.. A ses côtés : Richard Saint-Gilles blogueur voyageur et Eka Moncarré, directrice de l'office de tourisme indonésien en France.Pour participer les professionnels du tourisme doivent s'inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/3fiWm0c Pour plus d’information sur le webinaire , contactez nous par mail : info@indonesie-tourisme.fr