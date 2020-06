Voyages Vert Vous - Épisode 6 : Indonésie, préservation des océans et île secrète

Dans cet épisode, on vous emmène en Indonésie, entre Lombok et Bali, pour parler de culture et préservation marine.



Découvrez l'artisanat Balinais, reflet de la diversité culturelle de l'archipel. Échappez-vous à Gili Asahan, une île déserte et secrète pour admirer ses plages de sable blanc et ses récifs coralliens . Rencontrez Umar et Mike de l'association Sorce, qui sensibilisent les touristes et font repousser des coraux grâce à différentes techniques.



(Cliquer sur Sous-titres(c) en bas de la vidéo pour activer les sous-titres en français)







Réalisation : Laurie MEDINA

Production : © TOURMAG/TV5MONDE Juin 2020