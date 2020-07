L'Indonésie organise un 2e webinaire le 22 juillet prochain

Après la réussite de son premier webinaire « Les 15 paradis cachés à Bali » le 12 mai dernier, le ministère du tourisme d'Indonésie et l'Office de Tourisme d'Indonésie donnent rendez-vous aux professionnels du tourisme le mercredi 22 juillet 2020 de 10h00 à 11h30 pour son deuxième webinaire « Découvrez au-delà de Java et Lombok ».



A cette occasion, les participants pourront bénéficier des dernières informations mises à jour concernant la situation en Indonésie.



Sigit Witjaksono, le directeur par délégation du tourisme régional au Ministère du Tourisme et l'Économie Créative de l’Indonésie présentera les nouveaux protocoles qui seront mis en place pour accueillir les touristes. Ida Bagus Made Bimantara, le directeur de l’Europe au ministère l’indonésien des affaires étrangères, évoquera quant à lui le sujet de l'ouverture des frontières.