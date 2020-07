Intentions de départ : le littoral remporte les suffrages suivi de la Montagne Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme

Les intentions de départs progressent selon l'Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme qui a publié la 3e vague d'une enquête réalisée par G2A Co-Managing. Les Français sont plus nombreux à envisager de partir en juillet et en août.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 6 Juillet 2020

À la veille des premiers départs pour juillet, l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme publie les résultats de la 3e vague de son baromètre « Les Français et les vacances d’été » réalisé par G2A Co-Managing*.



Restées stables jusqu’à maintenant, les intentions de départ gagnent du terrain, les Français envisageant désormais de partir en juillet / août (+ 4 points).



Si le littoral concentre les 2/3 des intentions de départ, la montagne est dans une dynamique croissante et arrive en 2e position avec 14 %. Les prévisions, en termes de taux moyen d’occupation, sont en phase avec une fréquentation touristique estimée à l’étale par rapport à 2019, malgré les difficultés liées au contexte du coronavirus.

Famille et amis tiennent le haut de l'affiche À la question « quels sont vos projets prioritaires à la fin du confinement ? », les Français répondent de moins en moins « aller voir ma famille/mes amis » au profit de « partir en vacances » cité par près d’un sondé sur deux (49 %), en progression de 17 points par rapport à la précédente interrogation.



Pendant leurs séjours, qu’ils choisiront pour 71 % d’entre eux d’ici au 15 juillet en privilégiant la dernière minute (18 % + 4 points), ils aspirent de plus en plus à « se reposer » pour près des 2/3 d’entre eux (64 % + 5 points).



Avec une durée moyenne de 11 jours, les indécis privilégieraient deux fois plus le mois d’août (42 %) que celui de juillet (21 %). À ce calendrier somme toute assez habituel s’ajoute cette année le mois de septembre qui poursuit sa percée, en recueillant 28 % des suffrages, soit une nouvelle progression de 7 points.



Parmi les Français ayant concrétisé leur projet de vacances, 18 % d’entre eux les passeront dans leurs familles ou chez des amis. Parmi les indécis (3 Français sur 10 pour mémoire) cette part est encore plus forte et atteint 37 % (+ 3 points).

Le locatif en agences progresse Avec un taux d’occupation moyen prévisionnel de 42 % pour les mois de juillet et août, le secteur locatif** est en stabilité par rapport à la même période l’an passé.



Le locatif en agences immobilières à 37 % progresse de 3 points à la faveur des propriétaires, plus nombreux que d’habitude à avoir bloqué leur résidence secondaire pour l’occuper en propre ou par leur entourage.



À contrario, les résidences de tourisme, à 48 %, sont en recul de 2 points et le locatif de particulier à particulier paie le plus lourd tribut de la crise avec un retrait de 5 points.



Les Gîtes de France, en centrales de réservation, ont pour leur part le sourire, avec un taux de remplissage prévisionnel de 79 %, augurant d’un très bel été (+ 3 points).



(**) Source : Base de données Big Data G2A



