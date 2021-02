Interdiction de voyager : est-ce au client ou à l'agence de supporter l'annulation ?

Pourtant les voyagistes et les réseaux d'agences ont, dans l'ensemble, pris la décision d'annuler et rembourser les clients, sans se poser de questions, même si une minorité fait de la résistance.



Et ce sur ce point, il faut aussi remettre en perspective l'année écoulée.



Il y a bientôt une année, le gouvernement faisait sauter la directive européenne avec l'ordonnance, pour apporter une bouffée d'oxygène aux agences de voyages.



Une mesure qui n'est pas passée auprès des associations de consommateurs et encore moins auprès d'une minorité de voyageurs.



Emmanuelle Llop recommande de surveiller l’aérien et de vérifier le maintien des vols : en cas d'annulation "on entre dans des CEI (générales) qui empêchent le professionnel d’exécuter le contrat" ajoute-t-elle.



Reste que pour Valérie Boned il paraît risqué de ne pas répondre aux demandes de remboursement : " Il n'est pas défendable devant un tribunal la position de ne pas rembourser. Il y a la théorie et la pratique, et dans le cas présent, mieux vaut se cantonner à la pratique.



Je n'imagine pas un client qui ne serait pas remboursé, ne pas être entendu favorablement par un tribunal. "



Dans ces conditions, il convient de ne pas oublier la période qu'a traversé l'industrie et ce que les clients ont enduré. Les professionnels doivent prendre conscience de l'usure et du fait que demain le secteur ne repartira que s'il y a encore des clients.



" Il existe toutefois un cas où nous pourrions faire participer les clients à des frais, cela pourrait être ceux appliqués par les compagnies aériennes, pour les annulations des agences de voyages, " prédit Valérie Boned, la secrétaire génale des Entreprises du Voyage.



Toutefois, étant donné l'état du marché, il est probable que les transporteurs se montrent réticents sur la question.



Ce dossier démontre bien que les acteurs doivent faire le bon calcul, entre la morale et la loi...