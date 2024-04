TourMaG.com - Quelles sont vos consignes à l’intention des voyageurs d’affaires ?



Beatrix Renaut : Nos recommandations n’ont pas connu de changements majeurs depuis les événements de ce week-end. Nos équipes considéraient déjà la volatilité de la situation comme trop importante pour voyager sans restriction dans ces zones, et/ou mesures de précaution additionnelles.



En cela, l’épisode du week-end dernier faisait partie des scenarii probables envisagés par nos équipes, nous avions d’ailleurs émis une alerte à destination de nos clients sur ce sujet la veille de l’offensive iranienne.



Les déplacements à la destination de la plupart des pays de la zone peuvent se poursuivre, en respectant les mesures de sûreté personnelle habituelles, à l’exception de la Libye, Syrie et du Yémen, où l’environnement sécuritaire y est très dégradé depuis de nombreuses années.



Les déplacements en Iran, qui est pour nous un pays à risque modéré, doivent être effectués dans le respect de toutes les restrictions réglementaires applicables.



Depuis l’incursion armée du 7 octobre 2023 par des éléments du Hamas sur le sol israélien, nous recommandons à nos organisations clientes de surseoir à tout déplacement non-essentiel en Israël, et de s’abstenir de tout déplacement sur le sol israélien à proximité des frontières Gaza / Liban / Syrie, en territoires palestiniens et au Liban.



De manière générale, étant donné le contexte actuel, chaque déplacement doit faire l’objet d’une analyse des risques, qui doit être revue tout au long de la mission ; il faut être confiant dans les dispositifs logistiques, et éventuellement sécuritaires mis en place ; confirmer auprès de sa compagnie aérienne les vols.



Se tenir informé de la situation sécuritaire via des sources d’informations fiables.



TourMaG.com - A la même date, le Hezbollah libanais a également indiqué avoir lancé des roquettes sur le Golan occupé par Israël. Peut-on parler d’embrasement régional ?



Beatrix Renaut : Les roquettes lancées sur le Golan libanais le 14 avril n’ont rien de nouveau ; en réalité c’est quelque chose de routinier depuis octobre dernier.



Il est prématuré de parler d’embrasement régional. Tendu et volatile, certes ; qui peut basculer à tout moment ; à nuancer avec les nombreux efforts diplomatiques en cours pour justement prévenir un embrasement régional ; à noter aussi la volonté manifeste des pays de la région de limiter l’escalade (Jordanie, Arabie Saoudite).