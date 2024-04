International SOS lance un service dédié à la sécurité des hébergements

Pour assurer ce service dédié à la sécurité et la sûreté des hébergements, International SOS propose :



Une plateforme de recherche d'hôtels et de formation en ligne



- Accès en libre-service à la base de données d'hôtels contrôlés et évalués par les experts d'International SOS, mais aussi à celle du partenaire Safehotels.



- Sensibilisation à la sécurité en voyage et la sécurité des hôtels avec un programme de formations en ligne.



- Intégration des informations de voyage et d'hébergement retenu dans le cadre de la mission dans Tracker, l'outil de suivi des collaborateurs en mobilité.



Un accès 24/7



- Accès 24/7 aux experts d'International SOS pour des conseils en sécurité des hébergements à destination des managers et des voyageurs.



- Aide à la gestion des déplacements vers et depuis son hébergement, surveillance et analyse pro-active des lieux à haut risque.



Des audits et une revue des hébergements sur-mesure



- Analyse approfondie et examen des risques sur la zone d'un hôtel spécifique.



- Recommandations d'hébergements en fonction du profil des collaborateurs.



- Évaluation des risques et des menaces, mise en place de mesures et procédures de sécurité et études de proximité et des environs.