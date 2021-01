Irlande, Chili et Canada : quels sont les changements pour voyager vers ou depuis ces pays ?

Le Canada impose une quarantaine pour ses... propres voyageurs

Les mesures se durcissent de plus en plus à travers le monde. Alors que la Norvège impose un test à l'arrivée et une quarantaine de 10 jours, l'Irlande, le Chili et le Canada ont revu les conditions pour enter sur leurs territoires. Au Canada le gouvernement veut dissuader ses citoyens de se rendre à l'étranger.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 5 Janvier 2021

