Israël : Ryanair demande la reprise des vols... low-cost !

plus coûteux, ce qui a entraîné des coûts nettement plus élevés et des tarifs beaucoup plus élevés pour les passagers de Ryanair voyageant vers/depuis Tel Aviv.

Ryanair souhaite soutenir l'aéroport international Ben Gurion et la reprise du transport aérien de/vers Israël, mais nous ne pouvons pas le faire en demandant à nos passagers de payer des tarifs plus élevés.



Alors que l'aéroport international Ben Gurion maintient fermé le Terminal 1 low-cost et force nos vols à passer par le Terminal 3 plus onéreux, en facturant des frais qui n'ont jamais été convenus par Ryanair.



Nous demandons à nouveau à l'aéroport international Ben Gurion de confirmer une date de réouverture du Terminal 1, moins coûteux, ce qui permettra à Ryanair de reprendre ses vols low-cost au départ et à destination de Tel-Aviv, qui ont tant contribué à l'essor du transport aérien et du tourisme en Israël,

Depuis le 1er février 2024, Ryanair opère au départ et à l'aéroport de Terminal 3, "Dans un premier temps, la low cost a demandé à l'aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv d'appliquer les redevances prévues pour le Terminal 1 jusqu'à sa réouverture.Une demande qui a été refusée par la direction de l'infrastructure aéroportuaire." a conclu Eddie Wilson.