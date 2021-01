Israël table sur 70% de la population vaccinée...en mars 2021 !

Les caisses maladie sont en charge de vacciner et elles le font avec un très grand succès à hauteur d’environ 150 000 vaccinations par jour.

A ce jour, près de 2 millions d’Israéliens sur les 8,8 millions que compte le pays ont déjà reçu la première injection.



La campagne de la seconde injection a débuté lundi dernier simultanément avec une nouvelle vague de premières vaccinations. C’est donc déjà 20% de la population qui a reçu la première injection.”



TourMaG.com - Avez-vous aussi une catégorie de la population farouchement opposée au vaccin ?



David Sprecher : “A la différence de l’Europe, très peu d’Israéliens sont opposés à la vaccination. Au contraire, ils se pressent pour être vaccinés et d’ailleurs, chaque fin de journée, de nombreux jeunes sont vaccinés pour ne pas jeter à la poubelle les vaccins déjà ouverts.”



TourMaG.com - Vous êtes à la veille de la sortie de votre carnet jaune de vaccination. A quoi cela va-t-il servir et pensez-vous qu’il faille un passeport sanitaire pour voyager demain ?



David Sprecher : “Israel va délivrer deux carnets : le jaune permet aux Israéliens de ne plus entrer en confinement en cas de contact avec un malade et surtout de rentrer en Israel sans le confinement obligatoire.



C’est le fruit de mon combat comme Chef du Département Aviation du Cabinet Shibolet & Co, depuis plus de six mois. C’est incontestablement une immense victoire de l’industrie du voyage.