Israël : vers une réouverture des frontières aux voyageurs français

L'Office national du tourisme israélien vient d'annonce que la France est désormais passée sous statut ‘’orange’ ’ et " s’achemine vers une réouverture des frontières avec Israël aux touristes français et belges - parmi d’autres nationalités".



En effet, sous réserve de l’approbation de la Knesset (Parlement Israélien) à partir de ce dimanche 9 janvier 2022 à Minuit, les visiteurs/touristes étrangers vaccinés et/ou guéris du Covid-19 (selon la définition du ministère de la Santé) et en provenance des pays ‘’oranges’’ - dont la France et la Belgique, devraient être autorisés à entrer en Israël - sous condition de remplir un formulaire en ligne à l'avance *, de présenter un test PCR ou antigénique avant de monter à bord de l'avion, d'effectuer un test PCR à l'arrivée en Israël et d'être mis en isolement (hôtel ou domicile particulier) jusqu’à 24 heures - ou dans l’attente d’un résultat négatif adressé avant ce laps de temps.



Les visiteurs étrangers non vaccinés/ni guéris (selon la définition du ministère de la Santé) ne seront pas autorisés à entrer en Israël.



* Tous les passagers Israéliens et étrangers voyageant vers Israël doivent compléter en ligne le Formulaire d’entrée sur le Territoire Israélien du Ministère de la Santé https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral ; et ce, dans les 48 heures avant l’heure de départ de leur vol .