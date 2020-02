Italie : BCD Travel acquiert les activités business travel et MICE de Ventura Spa

BCD Travel acquiert les activités business travel et meetings & events de son partenaire en Italie dans le cadre de sa stratégie de croissance mondiale.



Cette acquisition se traduit par la création d’une nouvelle société, BCD Travel Italie, spécialisée dans les voyages d’affaires, les réunions et événements et les services de consolidation en matière de gestion de voyages.



Fondé en 1977, Ventura Spa est devenu un partenaire de BCD Travel en 2006. Fort d’un chiffre d’affaires annuel d’environ 400 millions de dollars et de 380 salariés, BCD Travel Italie conservera ses bureaux à Milan, Florence, Turin, Trévise et Guardiagrele.