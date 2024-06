JO : quel dispositif mis en place par la SNCF ?

Par exemple, afin de desservir la ville de Lille lors des 59 matches des tournois féminins et masculins de handball et de basketball, la SNCF a adapté les horaires de ses TGV pour permettre au public venant de Paris d’arriver avant le début des épreuves et de rentrer après les sessions de l’après-midi.



De même la plus petite gare régionale des Jeux, Châteauroux où auront lieu les épreuves de tir sportif accueillera une nouvelle desserte Intercités (Paris-Châteauroux aller-retour) pour permettre aux spectateurs d’assister aux compétitions.



Autre exemple, un TGV spécial reliant Marseille à la gare Aéroport Charles de Gaulle 2 sera mis en place les 26 et 27 juillet afin de permettre à tous les athlètes concourant dans les épreuves de voile de participer à la Cérémonie d’ouverture sur la Seine.