L’établissement est équipé par ailleurs d'une salle de sport extérieure, sous abri, face à la piscine, d'un mini club de 4 à 12 ans ouvert tout les jours de 10H30 à 13H et de 15 à 17H, et d'une mini disco accessible tout les soirs de 20H30 à 21H00.



Coté sport, on trouve des tables de ping-pong, un terrain de tennis, un terrain multisports, un terrain de beach volley et un terrain de pétanque.

Un centre de beauté est accessible également, avec des massages, des soins pour les mains et les pieds, ainsi qu’un coiffeur.

Un programme d’animation est proposé en journée et en soirée.



Le restaurant accueille 350 couverts. Le petit-déjeuner est ouvert de 7H30 à 10H30. Le choix est au rendez-vous, de même que la qualité. Le déjeuner, lui, se déroule de 13H à 15H, avec un buffet très varié.



A noter aussi le dîner de 18H30 à 21H30, sous forme de buffet et avec des soirées à thème. Le lundi : oriental, le mardi : italien, le mercredi : éthnique, le jeudi : gala, le vendredi : espagnole, le samedi : Tex mex, le dimanche : méditerranéenne.



L’hôtel dispose d’un snack de 10H30 à 18H30 au bar de la piscine, permettant aux lève tard de profiter du petit déjeuner. La formule tout inclus comprend les 3 repas + le snack toute la journée, avec les boissons locales.



Une option tout inclus premium est disponible avec un supplément de 12€/jour et par personne, qui inclut des alcools de marque ainsi que les cocktails avec alcool. Il est possible d'y souscrire jusqu'au au 2e ou 3e jour. On peut le rajouter pour 3 nuits minimum et obligatoirement jusqu’à la fin du séjour.



Concernant la situation, le Mondi Club Best Jacaranda est en plein centre ville de costa Adeje, à 3KM de Playa de las Americas. En face, vous trouverez un bar et une pharmacie. La plage est à 450 mètres de l’hôtel, soit 10 minutes à pied, avec de nombreux bars et restaurants bon marché et très animés le soir.



Pour les fêtards, les bars et discothèques se trouvent à Las Americas, soit 10 minutes en taxi et environ 10€ le trajet. Le bar le mieux réputé est le « Papagayo », il faut compter 15€ environ pour un verre d’alcool.



Plusieurs navettes gratuites desservent quotidiennement le Siam Park, le parc aquatique le plus grand d’Europe ou le Siam Mall, un centre commercial avec de nombreuses boutiques, des bars, des restaurants et un supermarché. Les fréquences ont lieu toutes les 10 minutes



En conclusion, c’est un établissement que je recommande aux familles, aux jeunes, aux groupes d’amis, aux couples et aux séniors avec une facilité pour se déplacer (hôtel grand et baignoire dans les chambres).



Le Mondi Club Best Jacaranda est très agréable, avec un très bon rapport qualité-prix. Le personnel est très sympathique et désireux de bien faire. Les infrastructures sont très propres.