Jean-Baptiste Lemoyne : "Près de 10 000 touristes et voyageurs affaires doivent encore être rapatriés"

La situation est également complexe pour les compagnies de croisières. Le Secrétaire d'Etat a évoqué notamment les cas du MSC Magnifica et du Costa Deliziosa qui recensent à eux deux encore 1100 Français. "Les navires souhaitent revenir en Méditerranée " explique-t-il, "nous sommes en lien avec la CLIA et nous étudions la possibilité de mettre des vols" .



Autre sujet abordé lors de cette conférence de presse, les mesures mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises.



Le Prêt Garanti par l'État (PGE) a enregistré 4 Milliards d'Euros de demandes dont 10% d'entre-elles concernent le tourisme. Par ailleurs la BPI a mis en place le Prêt Atout qui s'adresse aux TPE, PME et ETI impactées par la crise liée au coronavirus.



" 2,3 milliards d'euros sont en cours d’instruction et 200 M€ ont d'ores et déjà été décaissés " a indiqué le Secrétaire d'Etat.



Enfin, Jean-Baptiste Lemoyne est une nouvelle fois revenu sur la relance de la destination France : "Il va y avoir une peur de voyager il faudra apporter de l'assurance et de la réassurance. Pierre-Frédéric Roulot Pdg de Louvre Hotels Group a témoigné lors du comité de filière tourisme sur la manière dont la reprise se fait progressivement en Chine. Les départs se font dans un rayon plus proche et il a constaté un changement brutal qui concernent les exigences en matière de propreté, de transparence de qualité de l'air".



Atout France et les régions travaillent d'ores et déjà sur des pistes pour l'après crise.