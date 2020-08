Jean Castex : "Notre objectif est de tout faire pour éviter un re-confinement généralisé"

"Notre troisième arme sur laquelle s'appuie la gestion de l'épidémie, c'est l'approche territoriale. J'ai souhaité que le risque épidémique soit piloté au plus près du terrain, avec une stratégie graduée"



"Dans les départements où le virus circule activement, il ne sera plus possible de déroger aux rassemblements de plus de 5000 personnes, les préfets pourront prendre des mesures complémentaires comme dans les Bouches-du-Rhône où les restaurants et bars doivent fermer à 23h."



"J'ai demandé au préfet de police d'engager une concertation avec la maire de Paris et les élus de la petite couronne, où il me semble urgent d'agir en matière de port du masque."



Sport, tourisme et événementiel : "pour que ces secteurs puissent continuer à vivre nous allons prolonger les dispositifs de mesures de soutien notamment en matière d'activité partielle.



Je recevrai les représentants de tous les secteurs dans les jours à venir."