Jean-François Rial : "Ce n’est pas parce que je défends un tourisme écologique que je veux casser le tourisme accessible..."

L’équation est simple : un client qui part aux Seychelles pendant 10 jours acquittera une contribution carbone de plusieurs centaines d'euros alors qu’un client partant en groupe en Tunisie, paiera une contribution beaucoup plus faible en terme d’euros et en pourcentage du total de son voyage.



En réalité, chaque voyageur contribuera mais les voyages moins loin et moins chers seront beaucoup moins taxés. De l’ordre de 5 ou 6 € maximum sur un forfait Tunisie par exemple alors que la taxe montera facilement à 100 € sur un voyage en long-courrier. Au final, le ratio est près de dix fois supérieur, alors que les voyages ne coûtent pas dix fois plus cher.



Ceux qui accusent un tourisme élitiste se trompent donc. Je pense qu’au contraire l'élite financera l'essentiel de la contribution nécessaire à passer à un tourisme carbone neutre.



L'enjeu est bien celui-ci, il ne faut pas se tromper de débat. Ce n’est pas parce que je défends un tourisme écologique que je veux casser le tourisme accessible.



Tous ceux qui me critiquent sur ce point se trompent. Je suis un entrepreneur social d'abord dans mon ADN avant d'être un entrepreneur écologique que je suis devenu par raison et par raisonnement. Il me serait impossible d’être un entrepreneur engagé socialement et par ailleurs considérer que ceux qui ont des revenus plus faibles n'ont pas le droit ou la possibilité de voyager.



C'est pour moi absolument inenvisageable et inacceptable. Néanmoins ce n'est pas pour autant que nous devons exclure ce sujet incontournable sous prétexte que les voyages devraient ne pas être chers.



D’ailleurs, ils ne le seront pas beaucoup plus avec une contribution écologique. Tous les secteurs, quel qu’ils, soient doivent entrer dans le cadre des objectifs du GIEC, l’aérien comme les autres, mais pas plus ni moins. Cela est réalisable dans le tourisme, en faisant contribuer au final et essentiellement les voyageurs les plus aisés.



Ce débat, pour ou contre l’avion, pour ou contre la compensation, pour ou contre les plantations de forêts, est l’illustration parfaite de ce que j’évoquais dans mon premier point sur le niveau du débat d’idées en France : pauvre et dominé par les extrémistes. Je me battrais sans relâche sur chacun de ses points !



Dire « il ne faut plus prendre l’avion » ou dire « l’avion ne pèse que 3% des émissions et fait déjà beaucoup d’efforts » est selon moi, une double profonde erreur.