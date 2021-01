Jean-François Rial (Voyageurs du Monde) : "Si on doit fermer les frontières qu'on le fasse clairement !"

"On ne voyage pas, ne voyagez pas ! (...) Ne voyagez plus"

strictement et totalement

"On peut entendre ce que dit Jean-Yves Le Drian mais il faut être cohérent. Il faut empêcher les voyages à l'intérieur de l'Europe et y compris sur le plan terrestre. La problématique des entrées sur le territoire c'est la voie terrestre, c'est 90% des entrées, or aujourd'hui ce n'est absolument pas contrôlé et par ailleurs il y a des pays européens qui laissent fonctionner les entrées internationales.



Soit on interdit et on ne déconseille pas et dans ce cas on ne laisse pas la responsabilité à chaque Français de décider... Par ailleurs on ferme les frontières européennes y compris terrestres. Nous sommes dans un flou artistique. "

Il a également réagi à la sortie de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères qui a déclaréPour rappel, le Quai d'Orsay déconseille "" les déplacements à l'étranger.