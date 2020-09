Jean-Luc Lagrange : "Réinventons-nous pour retrouver la Grande Famille du Voyage !"

Cette grande famille, qui a le « virus » du Voyage, et qui le transmettait avec passion se trouvait déjà bien disloquée.



C’est un autre virus, létale celui-ci, qui vient de la mettre à terre. Il aura fallu juste 2 petits mois sur le tarmac, pour faire éclater le modèle de transmission entre les membres de cette belle famille.



Il n’était, de toutes façons plus viable ni vivable. Mais avant d’essayer de se réinventer, revenons un peu sur les fondamentaux et les rôles de ces membres.



Tout d’abord, il ne faut surtout pas oublier, aujourd’hui, que sans transport, il n’y a pas de voyage entre les pays.



Qu’il soit aérien, ferroviaire ou routier, c’est la base de tout début d’organisation. Il faut donc composer soit, avec les compagnies aériennes, les trains, les autocars, la voiture, et très souvent, tous en mêmes temps.



Ensuite, il faut se loger et se nourrir, avec un choix considérable de type d’hébergement et de restauration. Puis, comme on ne connait pas les visites et les coutumes locales, et qu’on ne parle pas la même langue, il faut des gens du pays, qui eux, parlent votre langue, pour préparer et encadrer le programme souhaité.



Pour accéder à la destination choisie, il faut aussi des règles, des modalités voir des exigences. Des contraintes de plus en plus nombreuses, malheureusement. Il faut également des Assureurs, de la Technologie, des Garants, des Loueurs.



Et enfin, un chef d’orchestre, qui mettra en musique tous ces morceaux constituants, afin que tout se déroule au mieux. C'est-à-dire soit un Tour Operateur, soit une Agence de Voyage (Physique ou On line) Quels constats peut on faire, à ce jour, sur les membres qu’étaient cette belle famille du Voyage ?