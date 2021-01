Jean-Pierre Lorente (Bleu Voyages) : "Nous ressentons beaucoup de lassitude chez les collaborateurs..."

Nous allons également fermer le plateau de Nice. Nous ne licencierons personne, nous redéployons les fonctions et nous enregistrons aussi des départs "naturels".



Nous gardons 6 plateaux sur 8 à savoir : Paris-Roissy, Lyon Gerland, Clermont-Ferrand, Bourgoin-Jallieu, Grenoble et la Corse.



TourMaG.com - Avez-vous fermé des agences de voyages loisirs ?



Jean-Pierre Lorente : Nous avons fermé deux agences à Annemasse (74), la chef d'agence partait à la retraite, et nous avons gardé une seule agence sur les deux que nous possédions à Sainte-Maxime (83).



Lorsqu'une chef d'agence s'en va, il est très compliqué de relancer la machine, d'autant plus pendant cette période. Cela signifie se refaire une clientèle, renouer le contact, et cela demande beaucoup de temps.



Reconstruire demande beaucoup d'énergie et il faut parfois des années, mais cette période ne nous permet pas d'attendre.



TourMaG.com - Depuis le début de la crise, combien de départs ont-ils eu lieu ?



Jean-Pierre Lorente : 39 départs sur 260 collaborateurs. Il devrait encore y en avoir au 1er trimestre. Nous devrions arriver aux alentours de 45 personnes parties. Nous n'avons pas prévu d'autres fermetures.



Nous n'avions pas d'autre choix, c'était inéluctable. Nous allons enregistrer en 2020 un résultat d'exploitation largement négatif.



Et nous allons empiler des dettes en 2020 et en 2021. Et il faudra rembourser les PGE (Prêts garantis par l'Etat), nous avons eu deux PGE, le second a été validé la semaine dernière.



Nous avons utilisé tous les mécanismes mis à disposition par le gouvernement.