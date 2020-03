Jean-Pierre Mas (EDV) : "Nous repousserons certainement au-delà du 15 avril 2020 l'échéance de voyager"

TourMaG.com - Le gouvernement donne l'impression de répondre présent, qu'en pensez-vous?



Jean-Pierre Mas : Clairement les pouvoirs publics et le gouvernement sont à la hauteur, mais les services comme la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte, chargée de veiller au respect droit du travail, ndlr) ça ne suit pas nécessairement tout de suite, mais cela n'est qu'une question de temps.



Il ne faut pas s'inquiéter, car les décisions du Président Macron ne peuvent pas être contredites par un chef de bureau.



Je ne dirais pas qu'il y ait moins d'inquiétude, mais il y a plus de visibilité. La présence de l'Etat est rassurante.



TourMaG.com - Quelle est la prochaine bataille à livrer pour les EDV ?



Jean-Pierre Mas : J'ai lu votre interview avec Eric Drésin, elle est très intéressante, la prochaine échéance sera de régler le problème avec IATA et le BSP.



Il ne faut toutefois pas oublier que les compagnies aériennes sont en grande difficulté. Le Président Macron a demandé de la solidarité face à un épisode inédit, la tendance actuelle pourrait être à l’égoïsme, il faut s'en méfier, car nous allons le payer.



Il est nécessaire d'exprimer de la solidarité entre tous, cela passe aussi par les compagnies aériennes, les hôteliers, les tour-opérateurs et les agents de voyages.



La discussion avec IATA sur le BSP sera européenne, je ne pouvais pas demander aux agences de voyages de rejeter le paiement du 16 mars.



Il n'était pas possible d'adopter une attitude aussi protectrice et égoïste seulement en France.