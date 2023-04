Jean-Pierre Pinheiro : "Le Portugal a retrouvé le niveau de flux d'avant covid"

Les rencontres du Ditex avec Jean Pierre Pinheiro, Directeur France et Luxembourg de Turismo de Portugal

Le Portugal a retrouvé ses flux touristiques pré-covid et a même dépassé les niveaux de 2019 en termes de recettes. Sur le marché français, le pays bénéficie de larges capacités aériennes avec pas moins de 22 aéroports desservis et 600 vols par semaine. "Le Sud est une zone très importante pour nous avec les aéroports de Marseille, Montpellier, Toulouse et Lyon sans oublier la Corse, ce qui est explique notre présence au DITEX" lance Jean Pierre Pinheiro, Directeur France et Luxembourg de Turismo de Portugal. L'office du tourisme du Portugal met également l'accent sur les vols directs vers les Açores. Eductours, voyages de presse, workshop sont au programme pour faire encore davantage connaître la destination aux professionnels du tourisme et au grand public. Objectif pour le Portugal : développer d'autres manières de visiter le pays à travers l'œnotourisme, le voyage d'affaire ou encore le tourisme littéraire qui pourraient permettre d'étaler la saison et les flux touristiques sur l'ensemble du pays.

Rédigé par Romain POMMIER le Mardi 4 Avril 2023

