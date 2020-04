JesuisAgentdevoyages : XXI. Le récit "optimiste" de Tierra Latina, en pleine tempête de coronavirus

" Nous avons pu réagir très vite, car nous connaissions déjà cette situation. Le rapatriement s'est très bien passé, les voyageurs et les prestataires ont joué le jeu.



Tout le monde a été compréhensif et solitaire, " souffle maintenant Chloé Proust.



Une situation bien plus calme et moins stressante que pour une majorité de ses confrères, que l'entrepreneuse explique par un faible nombre de clients et une relation privilégiée avec eux.



" Quand je lis les témoignages sur TourMaG.com, je me dis que les situations sont très différentes d'une structure à l'autre. "



Surtout que pour Tierra Latina, ses destinations se préparent à affronter l'hiver. Avril annonce traditionnellement la fin de la saison, sauf que pour 2020 celle-ci est intervenue un mois plus tôt en raison du coronavirus.



Une fois la mission retour conclue, il a fallu se plonger dans celle des futurs départs, cette fois-ci les rôles ont été inversés.



" Des voyageurs nous ont appelés pour nous demander de reporter leurs séjours. Nous avons reçu énormément d'encouragements et aucun litige, " rapporte avec enthousiasme, la co-fondatrice de Tierra Latina.



Il faut dire que les touristes passant par l'agence de voyages en ligne, sont plutôt à ranger dans la catégorie "grands voyageurs" et donc moins sensibles que les autres aux aléas qu'ils soient climatiques, politiques ou sanitaires.



Au final, la start-up arrive à reporter sans trop de frais jusqu'en juin 2021, les conséquences du coronavirus ne sont pour le moment que faible.