Tour du monde des réceptifs : les ballons ne résonnent plus dans les "barrios" de Buenos Aires...

TourMaG.com - Pour en revenir à l'Argentine, quelle est la situation ?



Arthur Thenot : Nous sommes entrés en confinement quasiment en même temps que la France, puisqu'il a pris effet le 19 mars 2020 à 00h, jusqu'au 31 mars, puis il a été ensuite prolongé jusqu'à la fin de la semaine sainte (12 avril 2020, ndlr).



Nous sommes passés sur un confinement très strict.



Pour essayer d'atténuer l'impact économique sur le peuple argentin, tous les jours fériés ont été rassemblés pendant le confinement, permettant donc aux salariés de perdre le moins possible.



Ici nous n'avons pas de chômage partiel et une aide minime de l'Etat, l'économie est beaucoup plus faible qu'en Europe.



Compte tenu de la situation, j'étais très surpris par la décision du gouvernement. L'Argentine a été parmi les premiers pays de la région à imposer le confinement.



Je pense que la décision est nécessaire, car les hôpitaux ne pourront pas absorber un taux important de malades, comme vous pouvez le connaître en Europe.



TourMaG.com - Vous connaissez un confinement similaire à ce que nous avons ici ? Avec des sorties tolérées pour faire les courses et le petit footing d'une heure.



Arthur Thenot : Il est beaucoup plus strict. C'est simple, il n'y a personne dans les rues.



Nous n'avons pas le droit de sortir pour marcher ou courir. Sont seulement tolérées les sorties pour faire les courses et couvrir les besoins de premières nécessitées.



Toutefois, des restaurants sont encore ouverts, mais ils ne reçoivent pas de public et font seulement de la livraison.



Il a fallu que le gouvernement ménage tout le monde pour ne pas trop plomber l'économie, d'autant plus que la livraison est nettement plus développée en Argentine, qu'en Europe.



TourMaG.com - Ce confinement est-il suivi ?



Arthur Thenot : Il est très respecté tout simplement car le peuple argentin a pris conscience du risque, puis il connait ses limites.



Après nous rentrons dans la 2e quinzaine, je ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir longtemps, surtout qu'une grande partie de la population vit au jour le jour.



Le confinement pose problème pour tous les indépendants et les auto-entrepreneurs qui n'ont plus aucune ressource.