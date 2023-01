Tierra Latina : après 2 ans de crise, où en est l'agence ?

TourMaG.com - Comment imaginez-vous Tierra Latina dans 5 ans ?



Chloé Proust : Il y aura déjà un cap avant les 5 ans puisque dans 2 ans nous aurons 10 ans.



Mon rêve : c'est d'être la référence du voyage chez l'habitant dans toute l'Amérique Latine. Si nous pouvions faire les volumes que nous faisons sur l'Argentine et le Chili, mais sur l'ensemble de l'Amérique Latine, ce serait génial.



Après j'aimerais que toutes ces personnes qui voyagent avec nous aient un impact social sur les pays qu'ils visitent.



Nous voulons apporter une meilleure connaissance des savoir-faire et cultures locales, améliorer la compréhension des autres peuples, d'autant plus au regard des enjeux climatiques. Un voyage doit avoir un impact sur le voyageur et les pays visités, ce ne doit pas juste être une check list.



TourMaG.com - A la sortie de l'école, pensez-vous que cette aventure allait durer aussi longtemps ?



Chloé Proust : Vous savez nous avons lancé Tierra Latina sur un pari, à la sortie de nos études, avec mon meilleur ami.



Et par chance, la blague et le pari continue. Lancer sa boite à 23 ans est vraiment le meilleur moment. Vous avez des rêves plein la tête et rien à perdre, ni même la notion du risque.



Et je peux vous dire que sur les deux années passées, j'ai plus appris que sur les 5 premières. J'ai dû faire des plans pour tenir le plus possible dans la durée, afin d'assumer nos responsabilités humaines et financières. Je me suis rendue compte que ce n'était pas qu'un pari.



Mon coach m'a dit dernièrement que cette reprise m'a permis de grandir, Tierra Latina n'est plus une start-up, c'est une vraie entreprise.



TourMaG.com - Vous avez un coach ?



Chloé Proust : Oui une personne qui nous suit depuis 2019, via le réseau Entreprendre.



A la base, il devait m'accompagner pendant deux ans, puis nous avons poursuivi au-delà, notamment pour passer la crise.



Il m'a beaucoup aidé durant le covid, sur les prises de décisions lors des moments critiques et aussi en tant qu'entrepreneur. C'est un sacré soutien, il a fait beaucoup plus que son devoir d'accompagnement.



A la reprise, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui m'accompagne pour être une entrepreneuse performante, un bon leader et manager. Ce sont des rendez-vous assez profonds, nous remuons beaucoup de sujets.



J'avais eu ce conseil de la part de plusieurs patrons de grandes entreprises et c'est vraiment important. C'est un peu comme les grands sportifs, ils ont tous des préparateurs mentaux.