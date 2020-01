Jet tours : Hervé Vighier (ex-Marmara) se positionne pour racheter la marque

Ce mardi 21 janvier 2020 se tenait au nord de Paris une audience, lors de laquelle les repreneurs, intéressés par les marques abandonnées par Thomas Cook France, devaient se manifester et déposer leurs offres de reprise.



A la grande surprise et aux côtés de noms depuis longtemps cités par la presse, comme le GIE Asha et Karavel, figure une ancienne figure du secteur.



Selon une indiscrétion de nos confrères de l'Echo Touristique, Hervé Vighier serait prêt à débourser 850 000 euros pour s'adjuger différents noms de l'ancien voyagiste.



Ainsi sa proposition se compose de la manière suivante : Jet tours (824 000€), Eldorador (10 000€), mais aussi Jet tours Connect (1 800€), Jours J de Jet tours (1800€), Club Eldorador by Jet tours (1000€), Club Jumbo by Jet tours (1 000€), Euro Jet tours (1 000€), Les Eldoradors (1 000€).