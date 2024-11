JetBlue Mint® : rafraîchissez les standards de la classe affaires sur les vols transatlantiques

Côté gastronomie, Mint séduit avec des repas imaginés par les chefs des restaurants new-yorkais du groupe Delicious Hospitality (Pasquale Jones, Legacy Records, Charlie Bird, etc) et une carte des vins primée. Chaque client commande sa combinaison d’assiettes directement depuis son écran individuel et est servi dans sa Mint® Suite.



Ajoutez à cela un système de divertissement riche (avec une sélection de films et séries en français), une connexion Wi-Fi haut-débit gratuite et illimité, un accès prioritaire aux contrôles de sécurité et un embarquement anticipé, et toujours, l’arrivée ultra rapide à New York et Boston où les comptoirs de douane sont exclusivement réservés aux clients JetBlue, et vous obtenez un voyage transatlantique fluide au possible.