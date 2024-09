Journées du patrimoine : MGallery ouvrira 30 établissements au public

Après deux années de succès consécutives, la participation de MGallery aux journées européennes du patrimoine est aujourd’hui une évidence.



Nous sommes ravis d’ouvrir les portes de nos propriétés cette année encore et de partager ce qu’elles ont de plus beau à offrir avec nos clients, curieux et visiteurs. nos établissements renferment des bijoux que nous tâchons de préserver au quotidien et que nous avons plaisir à dévoiler au monde à l’occasion de ces journées,

A Toulouse, La Cour des Consuls ouvrira ses portes au public et celles de son restaurant Le Cénacle, l'Aigle Noir (Fontainebleau) fera de même, il permettra aux visiteurs de déguster des cocktails et s'initier au jeu de paume.Le Domaine Reine Margot va mettre en place 5 visites guidées par jour, avec des moments musicaux dans la chapelle désacralisée.Il sera aussi possible de découvrir l'hôtel le Parc Beaumont de Pau ou encore celui de la Cité à Carcassonne et pour finir l'hôtel Paris Bastille." a commenté Catherine Cherabieh, la vice-présidente MGallery Collection.