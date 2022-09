Julien Bonafous rejoint le site Dayuse comme chef des ventes

David Lebée, PDG Fondateur déclare : " Nous sommes fiers d'accueillir une personnalité de l'industrie hôtelière comme Julien. Sa grande connaissance de l'hôtellerie internationale et sa capacité à atteindre des objectifs ambitieux constituent de vrais atouts afin de soutenir notre développement et consolider notre position de leader mondial du tourisme local. "



Pour rappel, Dayuse donne accès aux chambres mais aussi aux services de l'hôtel, comme les spas, piscine, business center en journée et en permettant aux hôteliers de diversifier leurs sources de revenus.



Le site est présent dans plus de 26 pays et 500 villes avec plus de 7 500 partenaires hôteliers.



Du "daycation" près de chez soi à une réunion de dernière minute, il rend possible l’utilisation des hôtels d'une manière inédite.



Les utilisateurs composent un séjour à la carte et les hôteliers une offre au goût du jour, orientée vers un tourisme local.