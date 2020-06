Kaouann Explorez la Bretagne

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Kaouann est une agence réceptive bretonne.

Damien et Martin sont deux passionnés de voyages et d’aventure. Amoureux de la Bretagne, ils ont fait le choix de mettre leur expertise à votre disposition pour vous proposer des voyages authentiques à pied, à vélo, en bateau, en kayak et même en surf ! Avec Kaouann, laissez les clichés de côté et partez vivre de belles expériences.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 19 Juin 2020

Dénomination :

Kaouann Bretagne



Date de création :

2019



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 022190002



Kaouann, c’est la rencontre de deux professionnels du tourisme durable, deux passionnés de voyages, d’aventure, de liens… mais surtout amoureux de leur petit coin de paradis… la Bretagne.



Leurs études dans les domaines du sport et du développement durable des territoires amènent Damien et Martin à se croiser après de longs voyages aux 4 coins du monde lorsqu’ils sont engagés par une agence spécialisée dans le voyage d’aventure. Tout comme leur amitié, ils consolident aussi leur pratique et leurs connaissances en écotourisme pendant une dizaine d’années.



Considérant le potentiel de leur région comme exceptionnel -vous avez dit chauvins ?-, les deux amis se lancent dans le projet de mettre leur expérience à disposition des voyageurs en recherche d’authenticité et de découvertes hors des sentiers battus.



Leur idée : proposer aux passionnés et aux curieux des voyages d’aventures à pied, à vélo, en bateau, en kayak et même en surf dans des coins paradisiaques de Bretagne, bien loin des clichés, à la rencontre de nos « personnages » aux caractères bien trempés pour vivre une réelle expérience bretonne.



100% éthique



• Nous préférons les trajets courts et les activités non-polluantes favorisant ainsi des modes de transports doux.

• Le matériel que nous achetons est soit respectueux de l’environnement soit de seconde-main pour un impact réduit sur notre planète.

• Des tarifs justes et équitables pour tous.

• Nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations locales engagées en faveur du développement durable.



100% local



• Nous favorisons le circuit-court, tous nos partenaires sont bretons, les produits que vous consommerez seront en totalité locaux et en majorité issus de l’agriculture biologique.

• Nos guides sont pur-beurre, à la fois naturalistes, historiens et scientifiques, vous apprendrez de manière ludique.

• Des hébergements typiques et atypiques travaillant avec des producteurs locaux et intégrés à leur environnement pour mieux le mettre en valeur.



100% authentique



• Des voyages hors sentiers battus, loin du tourisme de masse pour découvrir autrement les incontournables et dénicher les spots cachés.

• Des voyages faits main : nous produisons l’ensemble de nos voyages, sommes en contact continu avec nos partenaires et avons testés toutes nos aventures.

• Des rencontres avec ceux qui font la Bretagne (marins, ostréiculteurs, permaculteurs, conteurs) pour se plonger dans la culture bretonne

• Des voyages sur mesure et organisés pour s’immerger au sein de la nature et de la culture bretonne.







En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

En solo

Accueil

Circuit

Eco-responsable

Meeting

Nature

Sur-mesure

Transferts

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Navigation

Randonnée

Sport

Surf

Vélo

Se ressourcer

Bien-être

Permaculture

Trail





• Rennes Saint-Malo à vélo 3j/2n



Faites une pause nature bien méritée, au départ de Rennes (accessible LGV) vous partez à la découverte du canal d’Ille-et-Rance pour une itinérance à vélo. La voie verte aménagée vous emmène, à travers des paysages très différents, à la découverte des plus belles villes de Bretagne (Rennes, Dinan, Dinard, Saint-Malo). Des hébergements originaux (toue cabanée) et confortables afin de profiter au maximum de ce périple jusqu’à la Côte d’Emeraude et une baignade bien méritée.



A partir de 185€ base 4 et 225€ Base 2

• « Rando-Photo » le long de la Rance de Dinan à Saint-Malo 4j/3n



Vous partez en rando itinérante depuis la cité médiévale de Dinan accompagné d’une guide accompagnateur photographe professionnel. Un circuit hors sentiers battus s’adressant au(x) randonneur(se-s) qui aiment la photographie, débutant(s) ou confirmé(e)s, du smartphone au reflex, notre guide saura vous aider à vous améliorer tout en profitant d’un cadre magnifique et d’une randonnée itinérante splendide.



A partir de 395€ base 4 et 495€ Base 2

• Randonnée itinérante sur le GR34 en Baie de Morlaix 5j/4n



Une vraie déconnexion sur quelques-uns des plus beaux tronçons du GR34. Partez à l’aventure lors de cette itinérance au départ du port de Morlaix en passant par Carantec et sa fameuse ile Louët, pour rejoindre Roscoff et Le Dossen avant une randonnée sur l’île de Batz. Grand bol d’air assuré !



A partir de 450€ base 4 et 480€ Base 2



Horaires : Tous les jours de 10h à 19h sauf le dimanche hors saison

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Portugais



Vos contacts :

Damien LE BRIS

Co-Gérant

damien@kaouann.fr

Tel : +33 (0)2 56 11 00 42

Mobile : +33 (0)6 16 07 53 80



Martin BOBENRIETH

Co-Gérantl

martin@kaouann.fr

Tel : +33 (0)2 56 11 00 42

Mobile : +33 (0)6 17 43 66 92



Site web : www.kaouann.fr



Tous les jours de 10h à 19h sauf le dimanche hors saisonFrançais - Anglais - Espagnol - PortugaisDamien LE BRISCo-GérantTel : +33 (0)2 56 11 00 42Mobile : +33 (0)6 16 07 53 80Martin BOBENRIETHCo-GérantlTel : +33 (0)2 56 11 00 42Mobile : +33 (0)6 17 43 66 92

Lu 50 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > BLB Tourisme Visit Ouest