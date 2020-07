Karavel et Marietton, jouent-ils en duo pour racheter TUI France ?

Ainsi, selon la théorie exposée par le représentant du personnel, derrière ce plan social, plane la cession pure et simple de la branche française.



En quelque sorte, la direction aurait décidé de rendre la mariée plus belle pour la conduire directement à l'autel.



Une hypothèse corroborée par l'avocat de l'instance.



" Ceux qui restent ne savent pas à quelle sauce, ils vont être mangés. Elle sera peut-être moins-disante. Nous savons effectivement que la société prépare la deuxième vague derrière ce premier PSE, " rapporte Xavier Van Geit.



Une thèse que dément toujours la direction.



" La stratégie de TUI France n’est pas basée sur la reprise de TUI France par un repreneur. La stratégie de TUI France reste de se concentrer sur les produits cœur de métier : Club Marmara, Club Lookéa et Circuits Nouvelles Frontières avec le groupe TUI comme actionnaire. "



Et pourtant le discours du secrétaire du CSE de la filiale française ne laisse que peu de place au doute, à l'entendre. Après avoir échangé avec des potentiels repreneurs, il est convaincu de la vente prochaine de l'entreprise.



" Laurent Abitbol nous a dit : TUI nous a fait le ménage, je vais prendre une entreprise nettoyée. Les agences je ne veux pas en entendre parler, j'en ai plus qu'il n'en faut. " Une information formellement démentie par le principal intéressé. Toutefois, les agences de voyages aiguisent l'appétit d'autres prétendants.



" TUI France a reçu des marques d’intérêt pour des agences du réseau intégré. Il y aura des transferts possibles pour les collaborateurs des agences qui seraient reprises par des repreneurs potentiels, " nous précise la direction. Depuis quelques jours, des lettres d’intention d’acquéreurs potentiels seraient arrivées, ce qui permettrait de limiter socialement la casse.



Et l'élu de poursuivre, toujours sur le patron de Marrietton." Ce qui l'intéresse c'est le tour-opérating et ses marques. Je sais aussi que Karavel est sur l'affaire. " Les salariés veulent juste savoir à quelle sauce, ils seront mangés, l'incertitude est pesante pour eux.