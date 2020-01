Kayak s'associe à Kiwi pour lancer son "générateur de voyages"

Les acteurs du tourisme de la toile mènent une intense lutte pour devenir l'opérateur qui facilitera au mieux les réservations et les voyages des internautes.



Si Booking se montre très actif, en ajoutant toutes les verticales de l'agence de voyages, les autres acteurs se montrent aussi offensifs pour rendre captif les visiteurs.



Dans la même optique et pour apporter un nouveau service à ses clients, Kayak s'est associé à Kiwi.com pour créer un "générateur de voyages".



L'outil doit permettre de trouver l'itinéraire le moins cher entre plusieurs villes et donc de faciliter la réservation des itinéraires multi-destinations. En s'associant avec Kiwi.com le spécialiste mondial des "vols en self-connect", le moteur de recherche entend se démarquer de ses concurrents.