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Kenya Airways prolonge son challenge dédié aux agences de voyages !

Une deuxième manche jusqu'à fin juin


Kenya Airways a décidé de prolonger jusqu'au 30 juin son Sales Challenge B2B destiné aux agences de voyages. Une nouvelle session démarre avec à la clé des billets d'avion, des chèques cadeaux et plusieurs récompenses à gagner.


Rédigé par le Mardi 9 Juin 2026 à 11:20

Kenya Airways veut stimuler les ventes vers l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. DepositPhotos.com/dutourdumonde
Kenya Airways veut stimuler les ventes vers l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. DepositPhotos.com/dutourdumonde
Dream Yacht
Kenya Airways poursuit son opération commerciale à destination des agences de voyages. La compagnie a annoncé la prolongation de son Sales Challenge B2B jusqu'au 30 juin 2026, après une première phase clôturée le 31 mai.

Les gagnants de cette première session seront dévoilés le 15 juin. Dans le même temps, les compteurs ont été remis à zéro afin de permettre aux participants de prendre part à une nouvelle manche.

Le dispositif consiste à enregistrer les billets vendus sur une plateforme dédiée afin d'accumuler des points et tenter de remporter différentes récompenses.

Des promotions sur plusieurs destinations africaines

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En parallèle de cette opération, Kenya Airways met en avant des tarifs promotionnels valables jusqu'au 30 juin sur plusieurs destinations de son réseau africain, notamment Mombasa, Kilimandjaro, Dar es Salaam, Zanzibar, Entebbe, Antananarivo, Johannesburg et Le Cap.

Pour cette nouvelle période, la compagnie prévoit notamment de faire gagner deux billets sur son réseau d'Afrique de l'Est, 300 euros de chèques cadeaux ainsi que différents goodies aux meilleurs vendeurs.

Membre de l'alliance SkyTeam, Kenya Airways relie Paris-Charles-de-Gaulle à Nairobi et dessert plus de 50 destinations dans le monde, dont une quarantaine en Afrique via son hub kényan.

A lire aussi : [Kenya Airways]urblanklhttps://www.tourmag.com/tags/kenya+airways/

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Tags : kenya airways
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