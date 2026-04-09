Kenya Airways prolonge son challenge dédié aux agences de voyages !

En parallèle de cette opération, Kenya Airways met en avant des tarifs promotionnels valables jusqu'au 30 juin sur plusieurs destinations de son réseau africain, notamment Mombasa, Kilimandjaro, Dar es Salaam, Zanzibar, Entebbe, Antananarivo, Johannesburg et Le Cap.



Pour cette nouvelle période, la compagnie prévoit notamment de faire gagner deux billets sur son réseau d'Afrique de l'Est, 300 euros de chèques cadeaux ainsi que différents goodies aux meilleurs vendeurs.



Membre de l'alliance SkyTeam, Kenya Airways relie Paris-Charles-de-Gaulle à Nairobi et dessert plus de 50 destinations dans le monde, dont une quarantaine en Afrique via son hub kényan.



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