TAL Aviation représente Kenya Airways en France

Kenya Airways a mandaté le Groupe TAL Aviation pour sa représentation en France.



Ce dernier fournira pour le compte de Kenya Airways les services de distribution, vente, réservation, marketing, relation presse, finance...



Kenya Airways exploite des vols directs quotidiens entre l'aéroport de Paris Charles De Gaulle et l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi.



Le vol quotidien, opéré en Boeing 787 Dreamliner, quitte Charles De Gaulle à 10 h 50 et arrive à Nairobi à 20 h 55. Les vols retour vers Paris partent à 23 h 50 et arrivent à 6 h 30 le lendemain matin.



Kenya Airways opère également des vols au départ de Londres, Amsterdam, Genève et Rome vers Nairobi.