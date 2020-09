APG nouveau GSA en Europe pour Kenya Airways

Richard Burgess, Président d'APG Network, a déclaré : "En tant que compagnie aérienne mondialement reconnue avec un excellent produit et réseau, nous sommes ravis de nous associer à Kenya Airways en Europe. L'environnement actuel de l'aviation est bien sûr difficile, mais nos bureaux en Europe sont impatients de créer une structure de vente et d'exploitation solide pour Kenya Airways afin de maximiser les ventes dès que le marché reviendra."



Le 1er août, la compagnie a repris ses services internationaux de passagers. Depuis l'Europe, elle a relancé ses vols depuis Amsterdam, Paris et Londres vers Nairobi et les fréquences sont progressivement augmentées en fonction de la demande du marché.



Kenya Airways a récemment annoncé le redémarrage des vols vers l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Tanzanie, parmi d'autres marchés clés pour les passagers européens