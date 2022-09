L'ADEME planche sur 3 scenarios pour décarboner le transport aérien

L’ADEME a étudié cinq catégories de leviers de « décarbonation » que sont l’augmentation du remplissage des avions, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la baisse de l’intensité carbone de l’énergie consommée, le report modal et la réduction du niveau de trafic, et les a mobilisés dans trois scenarios contrastés :



Scenario A « Rupture technologique »

Des investissements importants sont réalisés dans la recherche et la construction aéronautique (avion à hydrogène notamment) ainsi que dans la production de Carburants d’Aviation Durables (CAD), afin de conserver une croissance du trafic aérien.



Scenario B « Modération du trafic »

Il mobilise à la fois des mesures de sobriété pour stabiliser le niveau de trafic aérien et un développement important de l’usage des CAD, visant à minimiser les émissions cumulées entre 2020 et 2050 et à réduire nettement les émissions d’ici à 2030.



Scenario C « Tous leviers »

Il mobilise l’ensemble des leviers à un degré moindre que dans les deux premiers scénarios, afin de réduire les risques et les coûts liés au recours à des technologies de rupture, ainsi que les impacts socio-économiques des mesures de modération du trafic.



« Cette étude fournit un ensemble très riche d’informations sur l’avancée et les enjeux de la transition écologique du transport aérien. Même si son périmètre cible le trafic en France et avec la France, elle intègre des considérations en lien avec les vols depuis l’étranger vers la France, et ses enseignements sont généralisables.



Elle a le mérite de poser la question de la maîtrise du trafic comme levier de décarbonation, en montrant son efficacité, notamment à court terme. Une suite logique serait d’étudier les modalités potentielles du recours à ce levier . » précise Marc Cottignies, coordinateur technique de l’étude à l’ADEME.