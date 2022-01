L'AGIT renouvelle sa présence dans l'annuaire Partez en France

L'annuaire #Partez en France, qui recense les réceptifs et prestataires du tourisme français, permet de mieux faire connaître et vendre ces ressources auprès des réseaux de distribution et des voyagistes.On y trouve notamment une présentation de, qui vient de renouveler sa présence pour l'année 2022.Depuis plus de 10 ans, l'association fédère, professionnels, diplômés d’Etat, encartés, spécialistes du Tarn et du Sud-Ouest de la France.L’AGIT propose un large choix de-de la visite « classique » à la « théâtralisée », en passant par des chasses au trésor, cluedos, jeux de piste, rallyes, visites contées -tout au long de l’année, avec le souhait de partager sa passion pour le patrimoine, tout en valorisant son beau métier de Guide-Conférencier.Le tout destiné à différents publics (individuels ou groupes constitués, du loisir à l’affaire sans oublier les scolaires) sur le département du Tarn et l’Occitanie.