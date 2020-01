L'Aéroport de Lyon étendra son parking robotisé pour l'été 2020

En l'espace d'une année, près de 8 000 passagers ont déjà utilisé ce service avec une satisfaction de 95%, pour 2 000 km parcouru par les robots et des milliers de moins par les voitures.



Clément Boussard, CEO of Stanley Robotics, déclare : « Cet accord représente une étape majeure du développement de notre projet de référence sur le site de l’aéroport de Lyon, et de notre service.



L’ouverture de 2000 places montre à quel point nous avons franchi de grosses étapes de maturité avec un produit de plus en plus professionnel.



Il s’agit d’une avancée significative dans l’histoire de notre jeune entreprise, qui nous permet aussi d’être très confiants sur notre plan de conquête du marché aéroportuaire et de concrétiser d’ores et déjà d’autres projets. »