L’Airbus A220-300 d’Air France desservira Berlin et Venise

Il incarne les engagements d’Air France à améliorer sa performance économique et environnementale, avec un coût au siège réduit de 10% par rapport aux avions qu’il remplace et des performances énergétiques inégalées : une consommation de carburant et des émissions de CO2 réduites de 20%, et une empreinte sonore inférieure de 34%.



Ces caractéristiques joueront un rôle déterminant dans la réduction de l’empreinte environnementale d’Air France et l’atteinte de ses objectifs en matière de développement durable.



D’ici 2030, la compagnie aura réduit de 50% l’ensemble de ses émissions de CO2 au passager/km par rapport à 2005, soit 15% en valeur absolue. Air France s‘engage par ailleurs à travailler avec l’ensemble de ses parties prenantes et pouvoirs publics pour atteindre l’objectif climatique de zéro émission nette de CO2 en 2050.



Le renouvellement de la flotte est le premier levier de décarbonation disponible à court terme. Air France investit chaque année 1 milliard d’euros pour intégrer des appareils de dernière génération, Airbus A350-900 sur long-courrier et Airbus A220-300 sur court et moyen-courrier, avec à la clé une réduction des émissions de CO2 comprise entre 20 et 25%.