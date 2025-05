L'Amérique nous fait chanter !

Les amis, faut se résigner

Je ne prendrais pas mon billet

Elle va m’attendre encore quelques années

L’Amérique, l’Amérique



Elle a pris le mauvais chemin

En se maquant au roi du baratin

On est nombreux à avoir du chagrin

Pour l’Amérique, L’Amérique



Mais l’Amérique, l’Amérique

Je veux la voir se ressaisir

L’Amérique , L’Amérique

Même plus en rêve on veut partir

Tous les grands voyageurs, en train en jet ou en bateau

Ne voient plus en elle ce magnifique Eldorado

L’Amérique



Mes Amis qui vivent là-bas

Je n’sais pas quand on se reverra

Je vais plutôt choisir le Canada

À l’Amérique, L’Amérique



J’y reviendrais, si ce président

Cheveux d’or et blindé d’argent

Revient a de bien meilleurs sentiments

Pour l’Amérique, l’Amérique



L'Amérique, l'Amérique

Je veux la voir telle qu’elle était

L'Amérique, l'Amérique

N’est plus celle dont moi je rêvais

Tous les grands voyageurs, en train en jet ou en bateau

Ne voient plus en elle ce magnifique Eldorado

L’Amérique



L'Amérique, l'Amérique

Je veux la voir telle qu’elle était

L'Amérique, l'Amérique

N’est plus celle dont moi je rêvais

L’Amérique, L’Amérique.