La zone euro continue de décrocher. En France, les tensions politiques et le risque de censure du gouvernement aggravent la situation. La semaine dernière, les taux d’emprunt français ont même dépassé ceux de la Grèce pour des durées allant jusqu’à neuf ans. Mais le problème est plus large : l’Europe n’arrive pas à rivaliser avec la Chine et les États-Unis. Les coûts de production, notamment de l’énergie, y sont trop élevés. De plus, l’Europe subit la surproduction chinoise, ce qui fait baisser les prix (bon pour les consommateurs) mais accélère la désindustrialisation.La situation est si mauvaise que la France est maintenant économiquement plus pauvre que le Mississippi, l’État le moins riche des États-Unis.Autre difficulté : les rendements des investissements financiers sont bien plus attractifs aux États-Unis qu’en Europe. Cela pousse les épargnants à vendre leurs actifs en euros pour investir en dollars, ce qui explique la récente chute de l’euro, une tendance qui pourrait continuer. L’Europe semble de plus en plus condamnée à devenir un simple "pour touristes américains et européens.Pendant ce temps, l’économie américaine reste très solide. Avec un déficit public prévu autour de 5-7% du PIB pour les prochaines années, les capitaux continuent d’alimenter sa croissance, rendant une récession improbable (sauf en cas de crise financière). Le marché immobilier, bien que peu dynamique, reste stable. Les ménages américains ont vu leur richesse financière augmenter fortement grâce à la flambée des marchés boursiers.En outre, les tarifs douaniers introduits par Trump pourraient encourager davantage d’entreprises à relocaliser leurs activités aux États-Unis. Ce contexte est particulièrement favorable pour le dollar. Dans le passé, un dollar fort entraînait souvent des crises dans les pays émergents. Mais cette fois, ces pays semblent mieux armés. Ils ont renforcé leurs économies, bien géré la crise du Covid et maintiennent généralement un niveau de dette extérieure inférieur à 60% du PIB, ce qui les rend plus résistants.Mais sous la présidence de Javier Gerardo Milei, des réformes drastiques ont été mises en place : réduction de 30% des dépenses publiques, suppression de 75 000 postes de fonctionnaires, fermeture de 50 agences d’État, et fin des aides budgétaires aux provinces. Résultats :et le déficit budgétaire devrait disparaître l’année prochaine. Bien que cela ait causé des tensions sur le peso, la banque centrale a réussi à stabiliser la situation.La Turquie, dans une position similaire, a également adopté des politiques budgétaires et monétaires strictes. Les résultats sont positifs :En résumé, une crise des pays émergents semble peu probable, même avec un dollar fort dans les années à venir.