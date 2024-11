Paire Euro - Dollar : la tendance reste à la baisse [ABO]

L’économie américaine continue de faire mieux que le reste du monde. Cela attire beaucoup d’argent vers les États-Unis, ce qui fait monter les marchés boursiers et le dollar. Par exemple, entre le 5 et le 13 novembre, les fonds américains, comme les ETFs et les fonds communs de placement, ont attiré près de 56 milliards de dollars, le deuxième plus gros afflux hebdomadaire depuis 2008. C’est impressionnant. La plupart des investisseurs misent sur l’économie américaine.Même avant Trump, la situation était déjà favorable, grâce aux résultats de Biden : relocalisation des entreprises, maîtrise de l’inflation, transition énergétique, investissements dans l’intelligence artificielle, etc. Depuis les dernières élections, c’est encore plus vrai, car on s’attend à ce que le déficit budgétaire reste élevé (environ 7% du PIB), ce qui continue de stimuler l’économie et d’encourager la productivité.En revanche, en Europe, les choses sont différentes.qui aurait besoin d’être réformé, au lieu d’être investie dans des projets qui génèrent de la richesse.Le dollar fort, grâce à l’attractivité de l’économie américaine, devrait rester une réalité. Cela peut poser problème à certains pays émergents qui empruntent souvent en dollars. Heureusement, la situation s’est améliorée par rapport à il y a dix ans. Ces pays ont renforcé leur économie, mieux géré la crise du Covid, et réduit leur dépendance au financement en dollars.Prenons l’Argentine : il y a peu, elle était proche de la faillite. Aujourd’hui, la croissance redémarre, l’inflation est maîtrisée et le déficit budgétaire, qui atteignait 6% du PIB , devrait disparaître l’année prochaine. Cela a demandé de gros efforts, comme réduire les dépenses publiques (tout en préservant les aides aux ménages), mais les effets positifs sont là. La banque centrale est aussi intervenue pour stabiliser la monnaie.La Turquie a suivi un chemin similaire : sa note de crédit s’est améliorée, elle applique une politique monétaire plus stricte, l’inflation est contrôlée, et son économie est moins dépendante du dollar. Elle surveille son taux de change grâce à des interventions ponctuelles de la banque centrale.Finalement, contrairement aux périodes de dollar fort passées, cette fois, les pays émergents s’en sortent mieux. En 2024, aucun d’entre eux n’a fait faillite, et cela semble peu probable pour l’année prochaine. C’est une bonne nouvelle.