L’Île Maurice en famille

La perle de l’Océan Indien connue pour être la destination romantique par excellence est également un terrain de jeux idéal pour des vacances en famille. Avec ses paysages sauvages, sa culture riche et passionnante, ses parcs d’attractions, mais aussi ses grands domaines proposant des activités sensationnelles et visites culturelles, l’île Maurice offre une multitude de divertissements pouvant satisfaire petits et grands.

Authentique et accueillante, l’île Maurice bénéficie d’un climat doux et ensoleillé toute l’année, idéal pour les enfants de tous âges.



Ils pourront découvrir l’île de différentes manières, participer à des activités nautiques ou terrestres, s’immerger dans la culture locale à travers des visites ludiques et goûter aux délices de la cuisine mauricienne.

Une destination sécurisée et accessible Choisir l’île Maurice pour ses vacances, c’est choisir une destination sécurisée ; ce qui est bien souvent l’un des points déterminants lors du choix d’une destination pour les familles. En effet, c’est une destination sans dangers d’un point de vue sanitaire (aucun vaccin ni traitement paludique ne sont requis) mais également d’un point de vue sécuritaire puisque le pays connait une stabilité politique depuis des décennies.



L’île Maurice est une destination très accessible, il suffit d’avoir un passeport valide jusqu’à la date de retour et il existe de nombreuses connexions directes depuis la France. La plupart des compagnies aériennes proposent des vols de nuits permettant aux plus petits de dormir pendant le trajet. Pas de risques que ces derniers soient trop déboussolés par le décalage horaire non plus puisqu’il n’y a que 2h de décalage en été et 3h en hiver.



Ce joyau de l’océan Indien possède un climat des plus agréables.

La barrière de corail qui enveloppe une immense partie de l’île Maurice a donné vie à un lagon calme, limpide et généralement peu profond. Un petit paradis pour les enfants qui peuvent se baigner en toute sécurité dans des eaux tempérées toute l’année, puis se reposer sous les palmiers à l’abri du soleil. C’est dans cet environnement idyllique que petits et grands peuvent s’initier aux différents sports nautiques.



Un environnement enchanteur En dehors des plaisirs habituels de la plage (baignade, châteaux de sable, chasse aux crabe) et loisirs proposés dans les hôtels (pédalo, kayak, bateau fond de verre, ski nautique), l’île Maurice recèle de nombreuses activités et lieux d’excursions adaptés aux familles.



La visite de Port Louis est l’étape incontournable du séjour. Les familles peuvent se rendre au marché central, observer les monuments de culte comme la cathédrale Saint-Louis, la mosquée Jummah ou encore déambuler dans le quartier chinois.

L’aventure du sucre est aussi une activité immanquable, son parcours ludique permet de découvrir les secrets de la fabrication du sucre de canne de manière interactive.



Les familles en quête d’une immersion au cœur de la nature seront conquises par la multitude de forêts et de parcs verdoyants, à l’image des gorges de Rivière Noire et d’Ebony Forest qui n’attendent qu’à être explorées.

Les enfants auront également la possibilité d’admirer les animaux au parc Casela World of Adventures ou encore à Vanille Nature Park qui abrite l’un des plus grands groupes de tortues géantes d’Aldabra en captivité au monde.



Côté activités aquatiques croisières en catamaran, observation des dauphins, bateaux à fond de verre sont proposées pour découvrir le lagon ainsi que le massif corallien. Certaines prestations permettent d’explorer les fonds marins de manière insolite comme le Blue Safari Submarine qui propose aux familles une aventure mémorable à bord d’un sous-marin allant à plus de 35 mètres de profondeur.



A propos de l’office de tourisme de l’île Maurice L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar.

L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis.

Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.

Site internet : tourism-mauritius.mu/fr Mail : ilemaurice@interfacetourism.com Téléphone : 01 53 25 12 07

