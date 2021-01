L’Ile Maurice s’engage en faveur de la préservation de l’environnement

Avec sa campagne Mauritius Now, la perle de l’Océan Indien tient à partager avec les voyageurs français ses engagements environnementaux et la priorité donnée à la préservation de son écosystème unique au monde.

Grâce à une nature protégée, une flore et une faune exceptionnelle, de luxuriantes réserves naturelles, l’Île Maurice est déjà bien installée dans l’esprit des Français en tant que destination verte.

En 2020, l’île a été marquée par le naufrage du cargo Wakashio qui s'est échoué sur le récif coralien au large de la côte sud-est. Faisant de l’environnement une priorité, la communauté locale et internationale, les acteurs publics et privés, les ONG et le gouvernement mauricien se sont unis pour répondre à cet évènement sans précédent. Cette mobilisation est le reflet de la résilience de l’île Maurice et de sa population, et a vu émerger de nombreux projets salués par la communauté internationale. La campagne Mauritius Now se fait l’écho de ses initiatives et est le témoin des engagements en faveur de la préservation d’un environnement, sain, sur et durable pour les générations futures.



Des projets qui font la différence S’il n’y a actuellement aucun signe visible de carburant dans l’espace marin mauricien les efforts se poursuivent, afin d’assurer un nettoyage minutieux du littoral et poursuivre la réhabilitation du littoral. La marée noire n’a touché qu’une petite partie de ce dernier, mais les efforts se poursuivent jusqu'à ce que la biodiversité de l’île soit rétablie.



Ainsi, la Mauritius Wildlife Fondation aux côtés du Durrell Wildlife Conservation Trust et du gouvernement mauricien, a agi rapidement pour protéger l’écosystème unique de la réserve naturelle de l’île aux Aigrettes. Cette île iconique de la destination abrite certaines des espèces les plus rares du monde, dont beaucoup sont endémiques à l’île Maurice. A la suite du naufrage, les équipes ont entrepris de déplacer les oiseaux et les tortues de l’ilet vers des enclos temporaires sur le continent. Des reptiles rares et menacés tels que les skinks de Bojer, les scinques de Bouton et les geckos nocturnes ont également été sauvés grâce à cette initiative. Aujourd’hui la faune de l’île aux Aigrettes a été ramenée dans son habitat naturel. Ces initiatives sont autant d’illustration qui prouvent à quel point la population mauricienne a montré sa résilience et sa détermination à travailler de façon unie pour protéger l’écosystème de l’île.



L’office de tourisme de l’île Maurice a lancésa campagne #MauritiusNow, visant à instaurer l'île Maurice comme destination privilégiée. La première phase de cette campagne a connu un fort succès sur le marché français ayant touché plus de 800 000 personnes avec plus de 2 000 000 d’impressions.Grâce à un microsite dédié intégrant des vidéos live, captées par des webcams installées à des endroits clés de l'île, #Mauritius Now permet de montrer aux Français les lagons et les plages du littoral de l’île Maurice tels qu'ils sont maintenant et met en avant les Mauriciens dans leurs activités quotidiennes. La campagne comprend également une série de rapports sur les projets en cours pour réhabiliter l'environnement dans les parties au sud-est de l'île afin de sensibiliser les futurs voyageurs au respect de la préservation de l’environnement.

L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar. L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux. Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année. L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis. Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.Pour plus d'informations sur l'île Maurice,rendez-vous sur notre: 01 53 25 12 07

